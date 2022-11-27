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Минобороны: ВС РФ ликвидировали около 100 иностранных наёмников в ДНР

Силовые структуры

Согласно сообщению Минобороны РФ, в ДНР было уничтожено не менее 100 иностранных наёмников, сражавшихся в рядах украинской армии.

"В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого "иностранного легиона" уничтожены до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники", — сообщили в Минобороны.

За минувшие сутки российскими военными на территории Украины было поражено 62 артиллерийских подразделения и шесть пунктов управления ВСУ в 137 районах.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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