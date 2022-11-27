ВС РФ ликвидировали склад со снарядами HIMARS под Днепропетровском

Российским военным удалось уничтожить склад ВСУ, в котором находились свыше100 реактивных снарядов к американским РСЗО HIMARS, а также более 7 тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов, изготовленных на Западе.

Такие данные озвучило Минобороны РФ 27 ноября.

"В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и более 7 тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства", — значится в сводке Минобороны .

Также в российском оборонном ведомстве отметили, что на территории ДНР, в районе населённого пункта Часов Яр, посредством высокоточного удара ВС РФ удалось ликвидировать порядка 100 иностранных наёмников, сражавшихся в рядах ВСУ.