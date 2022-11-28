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WSJ: США опасаются дефицита оружия для Тайваня из-за помощи Украине

Силовые структуры

Официальный Вашингтон опасается, что в будущем не сможет выполнять план по поставкам оружия для Тайваня, ведь большая часть американской техники направляется на Украину, пишет The Wall Street Journal.

WSJ: США опасаются дефицита оружия для Тайваня из-за помощи Украине

По информации издания, за прошедший период 2022 года США не передали Тайваню обещанное оружие почти на 5 миллиардов долларов. В статье сказано, что американские власти не смогли предоставить Тайбэю зенитные ракетные комплексы Stinger и противотанковые комплексы Javelin. В общей сложности Штаты планировали поставить на Тайвань свыше 400 таких систем.

"США боятся, что ситуация на Украине осложнит усилия Вашингтона по вооружению острова на фоне обострения отношений с КНР", — подчёркивается в публикации.

При этом в материале отмечается, что Пентагон и Госдеп США отказываются подтверждать нехватку оружия для отправки на Тайвань.

Ранее британский историк Орландо Файджес заявил, что Запад может прекратить поддержку Киева, если пост президента США в 2024 году займёт Дональд Трамп.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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