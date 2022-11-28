WSJ: США опасаются дефицита оружия для Тайваня из-за помощи Украине

Официальный Вашингтон опасается, что в будущем не сможет выполнять план по поставкам оружия для Тайваня, ведь большая часть американской техники направляется на Украину, пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, за прошедший период 2022 года США не передали Тайваню обещанное оружие почти на 5 миллиардов долларов. В статье сказано, что американские власти не смогли предоставить Тайбэю зенитные ракетные комплексы Stinger и противотанковые комплексы Javelin. В общей сложности Штаты планировали поставить на Тайвань свыше 400 таких систем.

"США боятся, что ситуация на Украине осложнит усилия Вашингтона по вооружению острова на фоне обострения отношений с КНР", — подчёркивается в публикации.

При этом в материале отмечается, что Пентагон и Госдеп США отказываются подтверждать нехватку оружия для отправки на Тайвань.

Ранее британский историк Орландо Файджес заявил, что Запад может прекратить поддержку Киева, если пост президента США в 2024 году займёт Дональд Трамп.