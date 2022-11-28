Эксперт: террористическая Украина сегодня опасна для своих соседей

Президент Александр Лукашенко заявил, что войска Украины сосредотачиваются у польской границы, и на границе с прибалтийскими странами создан кулак, чтобы напасть на Белоруссию.

А возможно ли прямое нападение Украины, и на какие провокации способны СБУ и ВСУ, в интервью с Pravda.Ru рассказывает главный редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович.

"Считаю практически невероятным прямое нападение, со стороны Украины. Но считаю более чем вероятным проникновение на территорию Белоруссии украинских ДРГ. Потому что, во-первых, они этим балуются уже много лет. Задолго, за много лет до специальной военной операции пытаются раскачать Белоруссию на Майдан. В 2017 году украинские боевики прорывались в Минск, пытались провести оружие для организации в Минске массовых беспорядков", — говорит эксперт.

По его словам, Белоруссия для них однозначно воспринимается как соагрессор: там находятся российские войска, а белорусская инфраструктура предоставлена для обслуживания этих войск. Например, российская техника ремонтируется, модернизируется на заводе в Борисове на территории Белоруссии, отметил обозреватель.

"На белорусскую территорию может прорваться тот же полк Калиновского. Для какой цели его натаскивают всушники и американские натовские инструкторы?" — спрашивает Носович,

Он говорит, что не исключены теракты на территории Белоруссии, которые потом можно будет выдать за работу демократического подполья. Была тема с рельсовой войной, пытались из неудавшихся попыток терактов на белорусской железной дороге сочинить байку о том, что там "возродилось партизанское движение, и сейчас героический белорусский народ подрывает поезда, железные дороги, свергая таким образом диктатуру Лукашенко".

"Я совершенно не исключаю, что СБУ придумает соответствующую спецоперацию и будет продолжать эту программу на системной основе. Потому что Украина сегодняшняя, в принципе, опасна для окружающих и в, первую очередь, для своих соседей, в том числе для Белоруссии", — подытожил аналитик.

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Эксперт: террористическая Украина сегодня опасна для своих соседей