Зеленскому пора беспокоиться: лидеры ЕС приезжают оценить его состояние

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора начать беспокоиться — лидеры Евросоюза приезжают оценить его состояние.

Об этом в эфире Первого канала заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Западные лидеры, десантируясь на Украине, больше озабочены раздражённостью европейского населения. Также их волнует, насколько Зеленский управляем и насколько способен контролировать ситуацию", — отметил обозреватель.

По его словам, коллективный Запад начал понижать статус высоких гостей, посещающих Незалежную. На Украину теперь приезжают только министры.