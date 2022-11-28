Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора начать беспокоиться — лидеры Евросоюза приезжают оценить его состояние.
Об этом в эфире Первого канала заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
"Западные лидеры, десантируясь на Украине, больше озабочены раздражённостью европейского населения. Также их волнует, насколько Зеленский управляем и насколько способен контролировать ситуацию", — отметил обозреватель.
По его словам, коллективный Запад начал понижать статус высоких гостей, посещающих Незалежную. На Украину теперь приезжают только министры.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Аналитики The New York Times "похвалили" ВСУ за изобретательность при ударах по Змеиному и крейсеру "Москва".