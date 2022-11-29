Депутат Кизеветтер: Шольц отказался поставлять танки Киеву из-за страха перед РФ

Отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца передавать боевые танки киевскому режиму связан с тем, что он испугался реакции Москвы. Такое мнение выразил немецкий депутат Родерих Кизеветтер.

По его словам, власти РФ могут воспринять применение поставленных Германией танков против российской армии в качестве повода для эскалации конфликта. Как пояснил политик, Шольц осознаёт все риски, поэтому решил не торопиться с предоставлением этих машин Украине.

"Канцлера выбили из колеи заявления Москвы о том, что использование танков ФРГ против войск РФ будет считаться провокацией", — сказал Кизеветтер в интервью ntv.de.

Ранее Шольц, выступая на экономическом форуме в Берлине, сообщил, что лучшие времена для Запада остались в прошлом. Он подчеркнул: причиной кризиса в ЕС является рост экономик азиатских государств.