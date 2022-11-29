РСЗО "Град" артиллерии НМ ЛНР уничтожили укрепрайон подразделений ВСУ в Донбассе

Союзные войска продолжают специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Для уничтожения сил противника активно применяются реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град".

Оборонное ведомство РФ опубликовало видеокадры боевой работы расчётов "Градов" НМ ЛНР, а также массированные удары снарядов по позициям ВСУ.

Основную работу на передовой выполняет артиллерия, в перерывах между боевыми действиями в тылу наших войск продолжаются тренировки. Так, свои навыки оттачивают разведчики, а военные 11-го полка ДНР выполняют сложные упражнения для совершенствования меткости стрельбы. Бойцы также повышают свой уровень знаний по тактической медицине.

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