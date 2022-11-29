Israel Radar: в Израиль прибыла делегация во главе с генералом ВСУ

Журналисты сообщили о визите представителей Киева в Израиль. По данным СМИ, группой руководит генерал-майор армии Украины.

Об этом рассказали в Israel Radar. По данным журналистки компании "Кешет" Мории Уолберг, украинская делегация побеседует с представителями израильской армии. Предположительно, военные обсудят соглашения о разработке систем, которые сообщают об угрозе ракетного удара.

Ранее израильский генерал Амир Авиви предупредил, что власти могут оказывать военную поддержку ВСУ через "третьи страны".

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