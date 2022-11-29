Мирошник: Запад ищет альтернативные пути снабжения войск ВСУ из-за ударов ВС РФ

Страны Запада активно ищут альтернативные пути снабжения киевской армии из-за нанесения ударов ВС РФ по энергосистеме Украины и перебоями в железнодорожном сообщении. Об этом сообщил РИА Новости экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Эксперт сообщает, что ВСУ на три четверти зависят от западного снабжения боеприпасами. Он отметил, что подготовка личного состава к боевым действиям, а также ремонт техники происходят в Восточной Европе.

Мирошник заявил, что специалисты Запада ищут альтернативные способы обеспечения ВСУ вооружением.

"На украинскую территорию перебрасываются специальные автомобильные тягачи, отрабатываются водные пути доставки, используется большегрузный транспорт, камуфлируемый под гражданские перевозки", — сказал он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.