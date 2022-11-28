Зеленский в вечернем обращении выбирал между плохими и ужасными новостями

На очередном вечернем обращении к гражданам Украины президенту Владимиру Зеленскому пришлось выбирать между плохими и ужасными новостями.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Он не упомянул о сдаче населённых пунктов и тяжёлом положении ВСУ под Артёмовском, а также промолчал и о колоссальных потерях своей армии.

Всё своё внимание глава Незалежной сместил на классическое обвинение РФ в "попытках отомстить" и разрушениях страны.

Новости для Киева сегодня настолько плохи, что Зеленский был готов опять осудить провальные проекты пунктов "Несокрушимости".

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