Мирошник: в наступлении ВСУ на Сватово участвуют польские и британские наёмники

В направлении Сватово киевская армия проводит перегруппировку уже какое-то время. Но, стоит ВСУ скопить силы, ВС РФ разбивают их артиллерийскими ударами. Армии Украины не удаётся создать колонну для атаки российских позиций. Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник прокомментировал обстановку на Луганском направлении.

"Военные подтверждают, что со стороны Купянска Харьковской области на Сватово есть активное перемещение сил", — рассказал он газете "Взгляд".

Он подчеркнул, что данное направление имеет стратегическое значение для Украины.

"Север ЛНР, который может отрезать агломерацию Северодонецк — Лисичанск — Рубежное, важен для Киева. Туда сейчас могут быть переброшены силы с Херсонского направления. Там есть много наёмников, разномастной техники, начиная с квадроциклов и заканчивая западными БТР. В эфире нам удается уловить английскую и польскую речь", — сообщил Мирошник.

Он отметил, что сейчас идут обстрелы Сватово и ближайших населённых пунктов. Противник совершает основные попытки прорыва на дороге между Кременным и Сватово в районе Краснопоповки.

Мирошник полагает, что ВСУ не отпустят это направление. После того, как армия России перегруппировалась под Харьковом, эта линия обороны была сформирована и зафиксирована ВС РФ. Она держится уже пару месяцев. На месте созданы серьёзные фортификационные сооружения. Все попытки прорыва противником обороны РФ были неудачными.

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