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WarGonzo: ВС РФ взяли под контроль трассу снабжения ВСУ на Часов Яр

Силовые структуры

На Артёмовском направлении продолжаются активные боевые действия.

Военный корреспондент Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo сообщает, что под контроль российских сил перешёл город Часов Яр в ДНР. По его словам, ВС РФ теперь полностью контролируют линию Озаряновка — Курдюмовка — Зеленополье.

"Этот треугольник стратегически важен как высота над Артёмовском, Часовым Яром и Константиновкой", — отмечает Пегов.

Он также сообщает, что главным достижением на этом участке фронта является контроль трассы снабжения ВС Украины на Часов Яр. Теперь эта дорога перешла под контроль русской армии.

Подразделения ВСУ оттягиваются за Часов Яр, проводят перегруппировку и отходят на базы в Краматорск, информирует Пегов.

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Автор Элиза Ибрагимова
Элиза Ибрагимова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру»
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