Минобороны РФ получило модернизированный дальний ракетоносец Ту-22М3

ВКС РФ получили очередной модернизированный дальний ракетоносец Ту-22М3. Воздушное судно прошло все необходимые послеремонтные тесты и отправилось к месту постоянной дислокации. Об этом проинформировала пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации.

"На самолёте были проведены необходимые регламентные работы, успешно выполнены предъявительские и приемо-сдаточные испытания. После ознакомительного полёта самолёт был передан эксплуатирующей организации," — говорится в сообщении.

Ту-22М3 поражает морские и наземные цели на расстоянии до 2200 километров от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

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