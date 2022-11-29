ВС РФ освободили село Спорное и вышли к озёрам на реке Сухая Плотва у Северска

ВС РФ наступают на Донецком фронте. По версии "Военного обозрения" продвижение есть и на Западно-Луганском направлении, где за последние двое суток противник был отброшен на 5 — 11 км. Так, успехи зафиксированы в районе села Спорное западнее Лисичанска (ЛНР) и юго-восточное Северска (ДНР). Сам Северск контролируют ВСУ.

ВС РФ взяли Спорное под свой контроль и развивают наступление, подойдя к озёрам на реке Сухая Плотва в районе Ивано-Дарьевки. С этого участка открываются возможности для продвижения в направлении Северска с юга, для чего потребуется перерезать линию снабжения ВСУ между Северском и Соледаром, пишет источник.

По мнению военных аналитиков издания, ВС РФ удалось расширить территорию контроля на стыке ЛНР и ДНР, развивая наступательную операцию к западу от дороги Лисичанск — Артёмовск.

"При успешном наступлении группировка противника в Соледаре и Артёмовске может оказаться прижата не только с юга и юго-запада, но и с севера", — резюмируется в публикации.

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