Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы (РЛС) для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Пеликан". Об этом сообщило Минобороны России в своём Telegram-канале.
Ведомство отмечает, что РЛС AN/TPQ-37 американского производства была уничтожена в районе населённого пункта Николаевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Также в районе Макеевки в Луганской Народной Республике (ЛНР) российские военные уничтожили украинский ЗРК "Оса-АКМ", добавили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что белорусские военные смогли посадить недалеко от границы разведывательный беспилотник польского производства.
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