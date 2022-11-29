Военные РФ уничтожили украинскую РЛС для ЗРК "Пеликан" в ДНР

Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы (РЛС) для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Пеликан". Об этом сообщило Минобороны России в своём Telegram-канале.

Ведомство отмечает, что РЛС AN/TPQ-37 американского производства была уничтожена в районе населённого пункта Николаевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Также в районе Макеевки в Луганской Народной Республике (ЛНР) российские военные уничтожили украинский ЗРК "Оса-АКМ", добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что белорусские военные смогли посадить недалеко от границы разведывательный беспилотник польского производства.

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