Военные 100-й бригады НМ ДНР точным ударом уничтожили танк ВСУ

Продолжается специальная военная операция, в ходе которой союзные войска выявляют и уничтожают боевую технику и живую силу противника.

Пресс-служба Народной милиции ДНР сообщает об очередном военном успехе наших бойцов. Военнослужащим 1-го армейского корпуса 100-й отдельной мотострелковой бригады ДНР удалось обнаружить и выявить два танка украинских войск. Оперативная работа и точная корректировка помогла уничтожить один из них точным попаданием снаряда.

Telegram-канал НМ ДНР публикует видеозапись с места событий.

Ранее сообщалось, что ВС РФ удалось взять под контроль трассу снабжения ВСУ на Часов Яр.

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