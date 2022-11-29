Военнослужащие армии России быстро освоились как с тактикой наносить удары по солдатам ВСУ, так и научились реагировать на атаки противника с украинских беспилотников. Бойцам ВС РФ приходится либо откидывать гранаты, либо покидать позиции.
Британское издание The Sun опубликовало подборку видеокадров, на которых на российских военных сбрасываются боеприпасы с дронов Украины. Солдаты молниеносно реагируют на угрозу с воздуха. Во время падения гранат наши военные находят укрытие.
На видео заметна большая задержка при подрыве. Иногда взрыватель не срабатывает.
Издание "Военное обозрение" отмечает, что, возможно, нужно восстанавливать подразделения визирования, которые были у советской армии. Они имели лазерные приборы оптико-электронного противодействия и могли выводить из строя устройства наблюдения неприятеля.
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