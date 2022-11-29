Взгляд: натовские системы ПВО бессильны против ракет ВС России в СВО на Украине

НАТО заявляет, что новые поставки для нужд ВСУ возможны, так как у Киева заканчиваются ракеты систем ПВО. Однако они вряд ли спасут Украину.

Российская армия хорошо оснащена новейшими радиолокационными станциями (РЛС), зенитными ракетными комплексами (ЗРК) и истребителями, а украинские войска уже в первые дни спецоперации понесли серьёзные потери.

Однако все поставляемые на Украину ЗРК имеют малую и среднюю дальность, и прикрывать большое количество объектов инфраструктуры они не способны, отмечает газета "Взгляд".

"С использованием такой техники систему ПВО страны построить невозможно. Можно организовывать только очаговую противовоздушную оборону. Если ЗРК растаскивать побатарейно, без организации взаимного прикрытия, то они будут относительно быстро уничтожены. Если дислоцировать по правилам, совершать манёвры, то прикрыто будет меньше объектов, но ЗРК проживут чуть дольше", — пишет источник.

Для того, чтобы прикрыть свою боевую авиацию, ВС РФ применяют барражирующие боеприпасы (БПЛА "Ланцет") и крылатые ракеты. У Киева нет способов защиты от данных вооружений ни на данный момент, ни в перспективе, заключил автор материала.