Западные страны продолжают снабжать Украину оружием. Москва отмечала, что это ведёт только к затягиванию конфликта. Немецкая журналистка и активистка Алиса Шварцер потребовала прекратить военную помощь Украине.
"Кризис затягивается с помощью оружия. Германия должна предоставить гуманитарную помощь, но также помочь обеспечить скорейшее начало переговоров. Договориться можно, а погибших воскресить нельзя", — передаёт её слова газета Die Welt*.
Также журналистка назвала прокси-конфликтом вмешательство в СВО западных стран. Она считает, что США развязали его для борьбы с РФ.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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