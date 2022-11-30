Киевский режим не сможет установить контроль над Крымом. Об этом сообщил руководитель комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
В беседе с РИА Новости он подчеркнул: в последнее время складывается впечатление, что украинский президент Владимир Зеленский вместе со своей командой выступает с заявлениями по Крыму, не выходя из одурманенного состояния. Как пояснил политик, планы Киева не имеют ничего схожего с реальной жизнью.
"Подобные заявления — фонтан безумных и больных фантазий", — указал Гемпель.
Он также посоветовал украинским чиновникам подумать о том, как они будут покидать страну. Представитель крымского парламента добавил, что нынешний киевский режим столкнётся с крахом.
Ранее старший редактор издания The American Conservative Род Дреер призвал Зеленского прекратить "бредить" возвращением Крыма.
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