Гемпель: план Киева по захвату Крыма — фонтан безумных и больных фантазий

Киевский режим не сможет установить контроль над Крымом. Об этом сообщил руководитель комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул: в последнее время складывается впечатление, что украинский президент Владимир Зеленский вместе со своей командой выступает с заявлениями по Крыму, не выходя из одурманенного состояния. Как пояснил политик, планы Киева не имеют ничего схожего с реальной жизнью.

"Подобные заявления — фонтан безумных и больных фантазий", — указал Гемпель.

Он также посоветовал украинским чиновникам подумать о том, как они будут покидать страну. Представитель крымского парламента добавил, что нынешний киевский режим столкнётся с крахом.

Ранее старший редактор издания The American Conservative Род Дреер призвал Зеленского прекратить "бредить" возвращением Крыма.