Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне СВО. Стало известно, что близ населённого пункта Невское Луганской Народной Республики уничтожен редкий украинский бронеавтомобиль "Крепость на колёсах".
В Telegram-канале ANNA-News размещены кадры с места событий. Машина превратилась в груду металла. Автомобиль является модификацией КрАЗ-6322 "Раптор".
Его создатели были вдохновлены опытом локальных войн 1990-2000 годов на Ближнем Востоке и, в частности, в Ираке, где был украинский контингент. В серию "Крепость не колёсах" запустили в начале военных действий в Донбассе в 2014 году. Некоторые машины были взяты в качестве трофеев ополченцами ДНР и ЛНР.
Ранее представитель ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что у войск ВС РФ осталось немного ракет.
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По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.