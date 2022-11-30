Дандыкин заявил о подготовке резервистов ВС РФ для участия в СВО на Украине

Для участия в спецоперации на Украине ведётся подготовка резервистов в рамках частичной мобилизации. О том, как проходят учения, рассказал журналистам издания "Военное дело" капитан I-го ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин.

"Третий месяц, как состоялась частичная мобилизация. За это время десятки тысяч ребят пополнили наши войска на усиление фронта: экипажи танков, расчёты орудий, десант. Дали отдых другим нашим ребятам, которые там находились месяцами, в том числе на Херсонском направлении", — проинформировал он.

Часть солдат уже были награждены. Для боевого слаживания подразделений армии России потребуется ещё примерно месяц. Дандыкин отметил, что военные части комплектуются за счёт офицеров запаса и рядовых.

Эксперт считает, что зимняя кампания в зоне СВО станет "горячим" временем.