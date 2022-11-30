Армия России освободила Белогоровку

Российские войска полностью освободили населённые пункты Белогоровка и Перше Травня на Донецком направлении.

В результате боёв Вооружённые силы Украины потеряли 50 человек, несколько бронемашин, три САУ и шесть боевых автомобилей, сообщает Минобороны РФ.