Российские войска полностью освободили населённые пункты Белогоровка и Перше Травня на Донецком направлении.
В результате боёв Вооружённые силы Украины потеряли 50 человек, несколько бронемашин, три САУ и шесть боевых автомобилей, сообщает Минобороны РФ.
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По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.