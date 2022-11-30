Киреев: НАТО выгоден военный конфликт на Украине

Политолог Владимир Киреев считает, что Североатлантическому альянсу выгодны поставки вооружения Украине, обучение украинских военнослужащих, потому как Западу полагает, что подобные действия могут привести к ослаблению России. Таков истинный план НАТО, а не мирные переговоры.

"НАТО руководствуется идеей, что решить ситуацию с Россией можно только путём её военного поражения. Для этого они искали много возможностей, в разных странах и в разное время, создать ловушку получилось на Украине. Поэтому ситуацию с Украиной они стремятся использовать по максимуму", — приводит его слова ФАН.

По словам эксперта, коллективный Запад необходимо либо втянуть Москву в длительную войну, либо нанести сокрушительное поражение России.