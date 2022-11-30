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Киреев: НАТО выгоден военный конфликт на Украине

Силовые структуры

Политолог Владимир Киреев считает, что Североатлантическому альянсу выгодны поставки вооружения Украине, обучение украинских военнослужащих, потому как Западу полагает, что подобные действия могут привести к ослаблению России. Таков истинный план НАТО, а не мирные переговоры.

"НАТО руководствуется идеей, что решить ситуацию с Россией можно только путём её военного поражения. Для этого они искали много возможностей, в разных странах и в разное время, создать ловушку получилось на Украине. Поэтому ситуацию с Украиной они стремятся использовать по максимуму", — приводит его слова ФАН.

По словам эксперта, коллективный Запад необходимо либо втянуть Москву в длительную войну, либо нанести сокрушительное поражение России.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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