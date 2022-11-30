В районе Сватово-Кременная ВС РФ намерены уничтожить военных 80-й бригады ВСУ

На Артёмовском направлении ВС РФ заняли участок Андреевка — Курдюмовка — Озаряновка. ВСУ несут крупные потери и вынуждены направлять на данный участок фронта всё новые и новые резервы.

В районе Сватово-Кременная не наблюдается существенных изменений, пишет "Военное обозрение", уточняя, что ВС РФ активно применяют БМП и танки, нанося удары по позициям 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. По информации издания, бойцы российской армии, действующие в районе Площанки — Макеевки, поставили перед собой цель полностью уничтожить эту бригаду противника.

В составе указанной бригады воюют, в основном, военные с западной Украины. Они также принимали участие в боевых действиях в Харьковской области и в районе посёлка Белогоровка в ЛНР. Есть сведения, что именно солдаты 80-й ОДШБр причастны к расстрелу российских военнопленных в Макеевке.