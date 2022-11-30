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Наёмник ВСУ из Литвы Харли заявил о подготовке убийства президента РФ Путина

Силовые структуры

С самого начала СВО на Украине против ВС РФ воюют иностранные наёмники. Своих военных отправила в том числе "карликовая" по территории Литва.

Наёмник ВСУ из Литвы Харли заявил о подготовке убийства президента РФ Путина

Из 40 литовских солдат 26 погибло на правом берегу Днепра, трое тяжело ранены в боях под Сватово, 11 продолжают оставаться в рядах ВСУ, пишет обозреватель Рената Рейнгольдене для EADaily.

Среди отправленных на Украину военных — принимавший участие в семи военных кампаниях снайпер-штурмовик по кличке Харли, который особенно агрессивно настроен против ВС РФ. По словам автора, он может покуситься на жизнь президента России Владимира Путина.

На Украине Харли участвовал в попытках захвата Запорожской АЭС, командует штурмовыми группами. Как отмечает Рейнгольдене, наёмник является самым "отмороженным" головорезом и "своим" для бандеровской Украины. Так, во время побывки в Вильнюсе, он признавался в ненависти к русским:

"Сейчас иду по Вильнюсу, люди говорят по-русски, а меня передергивает из чувства мести за убитых украинцев."

По данным обозревателя, Харли начал собирать вокруг себя психически больных людей, поскольку они больше других склонны к террористической деятельности.

"Это очень хорошие воины, с огромной мотивацией и бесконечным желанием смерти Владимира Путина. Когда меня спрашивают на Украине, нет ли каких-то суперсил, которые могли бы нейтрализовать Путина, отвечаю: их полно. Спрашивают: к нему ведь нельзя подойти? Можно, 100% возможно, только нужны особенные и тщательно обученные люди", — цитирует Рейнгольдене слова Харли.

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Автор Элиза Ибрагимова
Элиза Ибрагимова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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