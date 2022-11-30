Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал желание Украины стать частью альянса. Как подчеркнул лидер объединения, киевским властям стоит в первую очередь думать о сохранении суверенитета государства.
"Важно, чтобы Украина осталась независимой нацией в Европе", — подчеркнул генсек НАТО во время пресс-конференции после беседы с руководителями внешнеполитических ведомств стран-членов альянса.
Вместе с этим Столтенберг сказал, что ради этого Запад поддерживает ВСУ.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский попросил включить Киев в состав блока и Европейского союза.
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По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.