Столтенберг: Киеву нужно думать не о членстве в НАТО, а о сохранении государства

Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал желание Украины стать частью альянса. Как подчеркнул лидер объединения, киевским властям стоит в первую очередь думать о сохранении суверенитета государства.

"Важно, чтобы Украина осталась независимой нацией в Европе", — подчеркнул генсек НАТО во время пресс-конференции после беседы с руководителями внешнеполитических ведомств стран-членов альянса.

Вместе с этим Столтенберг сказал, что ради этого Запад поддерживает ВСУ.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский попросил включить Киев в состав блока и Европейского союза.