Гундаров: Россия восстанавливает укрытия для подводных лодок внутри скал

Военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров объяснил слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о передаче в ВМФ в эксплуатацию объектов береговой энергетической инфраструктуры в поселке Гаджиево под Мурманском.

Аналитик в беседе с "МК" заметил, что на базе подлодок в Гаджиево ввели новую энергосистему, которая впервые на Северном флоте позволяет передавать электроподстанциям энергию не обычным способом, по наземным линиям, а по трассам, которые проходят внутри скал.

Он добавил, что многое сейчас делается для того, чтобы восстановить то, что имелось у России ранее, что было начато ещё при Брежневе, но так и не завершено.

Гундаров напомнил, что тогда создавались подземные укрытия для стратегических атомных подводных лодок — носителей межконтинентальных баллистических ракет, чтобы защитить их от ударов США.

Сейчас они восстанавливаются в Гаджиево, Западной Лице, Видяево и на Камчатке, что безусловно является правильным решением в условиях разработки в США гиперзвукового оружия, заключил капитан запаса.