Симоньян: Мы делаем единственное, что можем — бомбим каждый день

Маргарита Симоньян RT объяснила, как вернуть "мир, дружбу, жвачку" в отношения России и Украины.

Журналистка озвучила мысль, которую она вычитала в одном из иностранных изданий. Автор статьи призвал США выйти из НАТО. После этого, по мнению Симоньян, Североатлантический альянс превратится в "грецкий орех", и между РФ и Украиной воцарится мир, как в 1991 году.

Главный редактор RT признала, что этого не произойдёт, так как "они готовятся взять наш Крым".

"Мы делаем единственное, что можем делать в этой ситуации — мы бомбим каждый день. Бомбим инфраструктуру. Видит Бог, мы этого не хотели. Никто этого не хотел", — сказала Симоньян.

Журналистка заверила, что "мы хотели как-то договориться".

"Мы вот такие мягенькие, добренькие, доверчивые, кроткие. А надо ли это?" — задалась вопросом глава RT.

Ранее Маргарита Симоньян призвала судить по статье о госизмене эмигрантов РФ за критику властей.