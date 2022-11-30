Маргарита Симоньян RT объяснила, как вернуть "мир, дружбу, жвачку" в отношения России и Украины.
Журналистка озвучила мысль, которую она вычитала в одном из иностранных изданий. Автор статьи призвал США выйти из НАТО. После этого, по мнению Симоньян, Североатлантический альянс превратится в "грецкий орех", и между РФ и Украиной воцарится мир, как в 1991 году.
Главный редактор RT признала, что этого не произойдёт, так как "они готовятся взять наш Крым".
"Мы делаем единственное, что можем делать в этой ситуации — мы бомбим каждый день. Бомбим инфраструктуру. Видит Бог, мы этого не хотели. Никто этого не хотел", — сказала Симоньян.
Журналистка заверила, что "мы хотели как-то договориться".
"Мы вот такие мягенькие, добренькие, доверчивые, кроткие. А надо ли это?" — задалась вопросом глава RT.
Ранее Маргарита Симоньян призвала судить по статье о госизмене эмигрантов РФ за критику властей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.