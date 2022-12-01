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Эксперты: Россия может сбить спутники Запада, но не станет этого делать

Силовые структуры

Руководство российского МИДа выступило с предупреждением о том, что спутники Запада, поставляющие информацию для ВСУ, могут стать законной целью России — все основания для этого уже есть.

Эксперты: Россия может сбить спутники Запада, но не станет этого делать

Россия ссылается на тот факт, что применение гражданских спутников в контексте Договора о космосе предполагает исключительно их мирное использование. Если они открыто используются в военных действиях против РФ — их можно и нужно уничтожать, отмечает проект "Международная жизнь".

Как пояснил директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков, многие спутники действительно выполняют сугубо боевые функции:

  • помогают опрелять места дислокации;
  • фотографируют маршруты;
  • управляют дронами;
  • передают координаты для наведения орудий.

Однако заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин призвал не относиться к заявлению российского МИД слишком серьезно.

По его словам, технические возможности у РФ есть. Но подобные действия однозначно будут трактоваться как объявление войны той стороне, которой спутники принадлежат. Обмен ударами такого рода выведет из строя и российскую систему, а она заметно слабее американской.

Правда, есть вариант ограничиться "спутниками-перехватчиками", "Пересветами" или радиоэлектронной борьбой — и воздействовать так, чтобы избежать обвинения в нанесении прямого удара.

Теоретически можно сбивать и самолеты разведчики "АВАКСы" и стратегические беспилотники, но проблема в том, что над территорией или водами России, а также экс- и пока еще "действующей" Украины они не летают. А летают они над территорией альянса или вокруг аэродромов, расположенных в странах НАТО. Бить "туда" придется лишь тогда, когда начнется открытая война.

Хотя речь не только о работе спутников Пентагона над Украиной, позволяющей ВСУ в режиме реального времени получать данные о войсках России.

  • Украина открыто использует сеть американских спутников компании SpaceX Илона Маска.
  • Специалисты главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции находятся на территории Украины с момента начала СВО.

Увы, на "Договор по космосу" 1967 г., закрепляющий действующий правовой режим, все уже давно не обращают внимания. США в своем стандартном стиле взяли на себя обязательства "не проводить испытаний противоспутникового оружия".

Правда, только кинетического (когда "железяка бьет по железяке"), про лазеры, СВЧ, ядерные и прочие системы обещаний не было.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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