Россия оставляет за собой законное право на "ответное поражение" Западных спутников, которые передают информацию украинским военным и используются для помощи ВСУ, заявил директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.
Как подчеркнул дипломат, подобное провокационное применение гражданских спутников, как минимум "вызывает вопросы".
"Подтверждаем, что подобная квазигражданская инфраструктура в случае её использования в военных действиях против России вполне логично может стать законной целью для ответного поражения", — пояснил Ермаков РИА Новости.
Дипломат напомнил, что подобная эксплуатация техники противоречит "Договору о космосе", который исключает военное использование спутников. Однако общепринятые нормы документа грубо нарушаются.
"Выполняются конкретные сугубо боевые задачи по вскрытию мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск", — резюмировал дипломат.
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По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.