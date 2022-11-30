Ермаков: спутники Запада "во благо" ВСУ могут стать законной целью для РФ

Россия оставляет за собой законное право на "ответное поражение" Западных спутников, которые передают информацию украинским военным и используются для помощи ВСУ, заявил директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

Как подчеркнул дипломат, подобное провокационное применение гражданских спутников, как минимум "вызывает вопросы".

"Подтверждаем, что подобная квазигражданская инфраструктура в случае её использования в военных действиях против России вполне логично может стать законной целью для ответного поражения", — пояснил Ермаков РИА Новости.

Дипломат напомнил, что подобная эксплуатация техники противоречит "Договору о космосе", который исключает военное использование спутников. Однако общепринятые нормы документа грубо нарушаются.

"Выполняются конкретные сугубо боевые задачи по вскрытию мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск", — резюмировал дипломат.