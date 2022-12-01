Лукашенко: Украина любыми способами пытается втянуть войска НАТО в конфликт с РФ

Белорусский лидер Александр Лукашенко предупредил, что Киев намерен сделать военно-политический блок НАТО стороной конфликта с Россией. Вместе с этим президент указал на увеличение числа провокаций рядом с границей республики.

"Украина под любым предлогом пытается втянуть войска государств-членов НАТО в конфликт", — отметил глава Белоруссии на совещании по вопросам обороны страны.

В качестве примера Лукашенко привёл падение ракет в Польше.

Ранее президент заявил, что Минск сдерживает противника от военных действий.