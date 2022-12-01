Белорусский лидер Александр Лукашенко предупредил, что Киев намерен сделать военно-политический блок НАТО стороной конфликта с Россией. Вместе с этим президент указал на увеличение числа провокаций рядом с границей республики.
"Украина под любым предлогом пытается втянуть войска государств-членов НАТО в конфликт", — отметил глава Белоруссии на совещании по вопросам обороны страны.
В качестве примера Лукашенко привёл падение ракет в Польше.
Ранее президент заявил, что Минск сдерживает противника от военных действий.
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