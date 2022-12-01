Полковник Шиц заявил, что военный ВС РФ выжил в горящем танке под ударами РПГ

В ходе интенсивных боёв в рамках специальной военной операции противник нанёс удар по российскому танку, в результате чего боевая машина загорелась. Однако танкист, находящийся внутри неё, чудом остался жив и вскоре вернулся на поле боя. Об этом случае рассказал командир российского бойца полковник ВС РФ Иван Шиц.

По его словам, эвакуация механика-водителя из горящего танка не представлялась возможной. Сослуживцы решили, что танкист погиб, однако через сутки вновь увидели его на позициях ВС РФ.

Со слов самого танкиста, находясь в танке, он неоднократно терял сознание из-за дыма, а противники при этом продолжали наносить по нему удары гранатами.

"Он отстрелялся четырьмя магазинами, дополз до линии траншей, отстрелялся оттуда. По нему уже гранатами РПГ начали работать. Отлежался и за ночь дополз до наших подразделений", — сказал Шиц в беседе с RT.