Резников заявил, что Киев ищет возможности пополнить запасы ЗРК С-300 ВСУ

Имеющиеся запасы ракет к комплексам С-300, оставшихся от Советского Союза, заканчиваются. Киевские власти ведут переговоры с Западом об их пополнении. Об этом проинформировал министр обороны Украины Алексей Резников.

ЗРК С-300 выступают основой ПВО ВСУ. После постоянных ударов ВС РФ по инфраструктуре и попыток армии Украины сбивать ракеты России Киев начал испытывать недостаток собственных ракет для С-300.

"С-300, они очень удачно работают. Дело в том, что они не изготавливались в Украине, то есть у нас нет ракет С-300, поэтому мы используем запасы. Поэтому с коллегами-министрами обороны стран, в которых на вооружении также есть С-300, мы ведём переговоры о возможности пополнения этого запаса ракет с их складов и арсеналов", — сказал Резников.

Ситуация усложняется тем, что у Запада нет больших запасов данных орудий советского и российского производства. Некоторое количество имеется в Восточной Европе.