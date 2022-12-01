Российско-украинский конфликт стал вызовом безопасности во всём мире, поэтому мировому сообществу необходимо настаивать на мирных переговорах Москвы и Киева. Такое мнение высказал генерал-майор Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в отставке Ян Сюйгуан на форуме Пекине.

"Мы не должны подливать масло в огонь, поставлять оружие и военную помощь. Это не будет способствовать миру, будет лишь приводить к эскалации и затягиванию войны, приводить к тому, что каждая из сторон будет нести лишь больший ущерб. Поэтому я считаю, что Китай и остальное международное сообщество должны стоять на стороне мира", — цитирует РИА Новости генерала.