Глава Крыма Аксёнов посетил зону спецоперации в Запорожской области

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов побывал в зоне военной спецоперации РФ по принуждению к миру в Запорожской области.

Как отметил губернатор, он встретился с российскими солдатами. Также чиновник и заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов проверили место дислокации военных и поговорили об обеспечении безопасности.

"Солдаты из разных регионов передают привет своим родным и близким. Гордимся нашими парнями!" — подчеркнул Аксёнов.

Ранее он сказал, что Запад намерен осваивать Украину и дестабилизировать ситуацию в России.