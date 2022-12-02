Руководитель Крыма Сергей Аксёнов побывал в зоне военной спецоперации РФ по принуждению к миру в Запорожской области.
Как отметил губернатор, он встретился с российскими солдатами. Также чиновник и заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов проверили место дислокации военных и поговорили об обеспечении безопасности.
"Солдаты из разных регионов передают привет своим родным и близким. Гордимся нашими парнями!" — подчеркнул Аксёнов.
Ранее он сказал, что Запад намерен осваивать Украину и дестабилизировать ситуацию в России.
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