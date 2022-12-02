Пригожин вспомнил Евгения Нужина, говоря о коварных врагах России

Предприниматель Евгений Пригожин на примере бывшего бойца ЧВК "Вагнер" Евгения Нужина объяснил, кто является самым коварным врагом России.

Редакция издания "ГлавныйТВ" попросила бизнесмена прокомментировать информацию о том, что за последнюю неделю ЧВК "Вагнер" взяла населенные пункты Курдюмовка, Зеленополье, Озаряновка и Андреевка. Пригожин объяснил, что бойцам Родина нужна не ради денег и славы, а ради ее процветания и существования. Однако у России есть враги — внешние и внутренние.

"Но самое главное, бойцы ЧВК "Вагнер" нужны своей Родине, а Родина нужна им не ради денег, не ради славы, а ради ее существования и процветания. У этой Родины есть враги — внешние и внутренние. Внешним врагам они противостоят с оружием в руках и не дадут эту Родину в обиду. А вот внутренние враги, сбежавшие за рубеж или спрятавшиеся внутри, они самые коварные. До поры до времени. До того времени, когда встанет вопрос, кто нужин, а кто не нужин. Прошу записать это слово через букву "и"", — передает слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Таким образом бизнесмен привел в пример предателя Нужина, видео с которым распространилось в Сети в ноябре. На кадрах слышно, что экс-боец ЧВК "Вагнер" заявляет о своем побеге на Украину с целью убивать соотечественников и воевать на стороне ВСУ.