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Войска ВС РФ пресекли попытку ВСУ перебросить резервы через Купянск

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины совершили неудачную попытку переброски подкрепления в район Сватово ЛНР. Об этом информирует "Военное обозрение".

Войска ВС РФ пресекли попытку ВСУ перебросить резервы через Купянск

Командование противника приняло решение об отправке отдельных подразделений из состава двух мезанизированных бригад и бригады Харьковской территориальной обороны (ТрО). Группировки прибыли в Купянск, чтобы в дальнейшем отправиться в районы Першотравневого (Первомайского) и села Макеевка ЛНР. Командование хотело нарастить силы до уровня, при котором войска были бы готовы к наступлению на участок Сватово — Кременная.

В момент, когда военные прибыли на восток Харьковской области, армия России нанесла серию ударов по ВСУ в районе Купянска и станции Купянск-Узловой. Пострадали личный состав и инфраструктура ВСУ, в том числе ж.д. склады, применяемые в военных целях.

Командование ВСУ продолжит попытки реализовать свой замысел. Рассматривается вариант переброски резервов к населённым пунктам Первомайский и Макеевка малыми группами.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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