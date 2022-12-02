Войска ВС РФ пресекли попытку ВСУ перебросить резервы через Купянск

Вооружённые силы Украины совершили неудачную попытку переброски подкрепления в район Сватово ЛНР. Об этом информирует "Военное обозрение".

Командование противника приняло решение об отправке отдельных подразделений из состава двух мезанизированных бригад и бригады Харьковской территориальной обороны (ТрО). Группировки прибыли в Купянск, чтобы в дальнейшем отправиться в районы Першотравневого (Первомайского) и села Макеевка ЛНР. Командование хотело нарастить силы до уровня, при котором войска были бы готовы к наступлению на участок Сватово — Кременная.

В момент, когда военные прибыли на восток Харьковской области, армия России нанесла серию ударов по ВСУ в районе Купянска и станции Купянск-Узловой. Пострадали личный состав и инфраструктура ВСУ, в том числе ж.д. склады, применяемые в военных целях.

Командование ВСУ продолжит попытки реализовать свой замысел. Рассматривается вариант переброски резервов к населённым пунктам Первомайский и Макеевка малыми группами.