Экс-советник ЦРУ Рикардс: Украина потеряет весь юг и левобережье Днепра

Большие потери ВСУ в ходе спецоперации, а также сложности с доставкой вооружений Киеву приведут к сокращению территории Украины к концу конфликта. Об этом заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.

Он отметил, что тем временем Россия сейчас готовится начать массированное контрнаступление. Сейчас завершена мобилизация из 300 000 человек. Более 180 тысяч из этих военнослужащих в настоящее время развёрнуты в тылу войск ВС РФ в боевых порядках. Оставшиеся 120 тысяч человек скоро прибудут. Таким образом, общая численность армии России достигает примерно 30 дивизий. К ним добавляются иранские беспилотники.

Основными целями предстоящего контрнаступления являются Харьков на северо-востоке, Одесса на юго-западе и Запорожье в центральной части страны на реке Днепр.

Завершение этих миссий даст России контроль над всем побережьем от Азовского до Чёрного морей. Это также позволит Москве контролировать Днепр и крупнейшую атомную электростанцию в Европе.

"РФ включит всю эту территорию в состав своей страны и, вероятно, продвинется дальше в Молдову, чтобы воссоединиться с пророссийским коридором под названием Приднестровье со столицей в Тирасполе. В этот момент стратегические цели России будут выполнены. Украина останется как огрызок между Киевом и Львовом", — сказал эксперт.