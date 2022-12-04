Пленные ВСУ: командиры заставляли рыть окопы, чтобы обмануть российскую разведку

Командиры подразделений вооружённых сил Украины (ВСУ) надеялись обмануть российскую военно-космическую разведку, создав у неё ложное впечатление множества позиций и большого числа военнослужащих. Об этом рассказали пленные солдаты ВСУ в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Они заметили, что, вместо занятий стрелковой и другой военной подготовкой, командиры заставляли бойцов рыть много окопов.

Призванный по мобилизации пленный Сергей Грицай заявил, что они окапывали Сумскую область, чтобы с воздуха казалось, что там очень много позиций, хотя на самом деле там никого не было. По его словам, такую задачу ставил полковник ВСУ из Конотопа.

Подтвердил также, что бойцы рыли "много и часто", другой пленный Александр Павленко. Он добавил, что одна позиция на третьей или четвёртой линии обороны была около двух километров.

Пленные заметили, что военному делу попавших в ВСУ по мобилизации практически не обучают.