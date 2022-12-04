Дипломат Малли: власти США пытаются сорвать поставки иранского оружия в Россию

Официальный Вашингтон намерен сфокусироваться на приписываемых Тегерану поставках оружия для нужд российской армии, следует из заявления спецпредставителя США по Ирану Роберта Малли.

В интервью Bloomberg он отметил, что Штаты пока не собираются проводить переговоры с Ираном по возобновлению ядерной сделки. Как пояснил дипломат, Белый дом сконцентрировался на вопросе, связанном с "передачей иранских вооружений Москве".

"Мы может переломить ситуацию, предпринимая попытки сдерживания и срыва поставок оружия в РФ", — подчеркнул Малли.

Некоторые западные политики продолжают обвинять Иран в том, что он якобы предоставляет Вооружённым силам России свои беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для последующего использования в зоне спецоперации на Украине. При этом Тегеран опровергает распространяемые США данные о поставках дронов для нужд российской армии.