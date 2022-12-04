Time: военные перспективы у президента Зеленского весьма мрачные

Военные перспективы у президента Украины Владимира Зеленского весьма мрачные.

Об этом сообщает американское издание Time и отмечает, что западные покровители подталкивают киевскую власть к переговорам.

Лидер Незалежной должен смириться с тем, что Донбасс и Крым навсегда останутся в составе Российской Федерации.

"Зеленский должен понимать это и не требовать от компромисса слишком многого", — пишет автор статьи.

Правда, это чревато тем, что на глобальном уровне за ситуацией наблюдают другие амбициозные ревизионисты, например, Китай и Иран, подытожили в издании.