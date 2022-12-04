Диписточник: Киев вместе с Лондоном готовит провокацию по срыву транзита аммиака

Киев намерен осуществить провокацию для срыва инициативы Организации Объединённых Наций по восстановлению транзита аммиака с помощью трубопровода Тольятти — Одесса.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник, Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют организовать взрывы на территории Одесского припортового завода. По его словам, в дальнейшем Киев собирается обвинить российскую армию в нанесённых ударах.

"Провокация спланирована и реализуется под контролем представителей спецслужб Великобритании", — отметил собеседник агентства.

Источник также добавил, что киевский режим хочет задействовать в этой провокации контрактников из частной военной компании GardaWorld (Канада), которые сейчас охраняют портовую инфраструктуру Одесской области по соглашению с Украиной. Как пояснил эксперт, цель Киева — лишить Москву возможности поставок аммиака разным государствам.

Он считает, что провокация способна привести к подорожанию химического соединения на мировых рынках.