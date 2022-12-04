В офисе Зеленского подтвердили информацию об окружении грузинских наёмников

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил информацию о попавших в окружение под Бахмутом (Артёмовском) грузинских наёмниках, воевавших на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ).

"В последние дни в окружении под Бахмутом оказалась группа воинов, наших украинцев и грузинских добровольцев из 57-й бригады. Известно о раненом грузинском командире и пяти погибших грузинских бойцах", — прокомментировал эти события Ермак в своём Telegram-канале.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что под Бахмутом попала в окружение группа наёмников из Грузии вместе с раненым командиром.