Минобороны: ВС РФ локализовали попытку подразделений ВСУ прорваться в Павловку

ВС РФ продолжают проведение специальной военной операции, нанося удары по военной инфраструктуре противника и выстраивая линию обороны на занятых рубежах. Продолжаются позиционные бои.

Одной из самых горячих точек остаётся Артёмовское направление, где ВС РФ успешно осуществляют наступательную операцию.

По данным Минобороны РФ, на Южно-Донецком направлении ВСУ предпринимают попытки выбить ВС РФ из Павловки под Угледаром. В ходе очередной атаки противник был загнан на минное поле, накрыт артиллерией и уничтожен. Украинская армия вынужденно отступила и в направлении населённого пункта Шевченко, где попыталась развить наступательную операцию.

На Купянском направлении ВСУ также не удалось атаковать, противник понёс крупные потери в живой силе и технике под ударами российской артиллерии и авиации.