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Ходаковский сравнил возможности вооружения РФ и Украины: Калибры и Искандеры

Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский считает, что армия РФ может стать эффективней, если убрать все прокладки в системе госзакупок и направить все деньги на производство.

Ходаковский сравнил возможности вооружения РФ и Украины: Калибры и Искандеры

Ходаковский оценил, чем РФ располагает "в активе" и "в пассиве".

"Россия уже сейчас, не прикладывая дополнительных усилий, может выпускать сотни танков в год; может выпускать самолёты и вертолёты, Калибры и Искандеры. Она может превратить неорганизованную массу мобилизованных новобранцев в армию", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.

Военачальник уверен, что для для такого качественного шага есть все ресурсы. Он считает, что следует только приложить усилия.

"А что может при этом Украина? Красиво играть на публику, выпрашивая закабаляющую её военную помощь", — выразил своё мнение Ходаковский.

Ранее Александр Ходаковский пожаловался на плохое качество интернета на фронте, что мешает пользоваться новыми средствами вооружения, которые поступают в зону проведения спецоперации на Украине.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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