ВСУ отправляют в наступление резервистов и пограничников из-за больших потерь

Боевики украинской армии предприняли попытку атаки на позиции мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ВС РФ. Однако группировка ВСУ была отброшена на исходные рубежи в район населённого пункта Журавка с потерями.

В ходе неудачной атаки в плен сдался сержант Погранслужбы Украины Руслан Подайский. Об этом сообщили военные корреспонденты Telegram-канала "Старше Эдды".

Военкоры отметили, что в регионе всё чаще стало фиксироваться присутствие боевиков территориальной обороны и пограничники. Регулярные части командование ВСУ старается сберечь, отправляя на убой менее подготовленные подразделения.

"Подобная тактика для ВСУ не нова, весной и летом они точно так же мясом остановили наше наступление, потеряв тысячи и тысячи солдат", — заявили военкоры.