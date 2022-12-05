Боевики украинской армии предприняли попытку атаки на позиции мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ВС РФ. Однако группировка ВСУ была отброшена на исходные рубежи в район населённого пункта Журавка с потерями.
В ходе неудачной атаки в плен сдался сержант Погранслужбы Украины Руслан Подайский. Об этом сообщили военные корреспонденты Telegram-канала "Старше Эдды".
Военкоры отметили, что в регионе всё чаще стало фиксироваться присутствие боевиков территориальной обороны и пограничники. Регулярные части командование ВСУ старается сберечь, отправляя на убой менее подготовленные подразделения.
"Подобная тактика для ВСУ не нова, весной и летом они точно так же мясом остановили наше наступление, потеряв тысячи и тысячи солдат", — заявили военкоры.
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