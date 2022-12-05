ВО: командование ВСУ доложило НАТО о невозможности наступления в морозы

Командование НАТО настаивало на развитии украинскими войсками наступления на ряде участков, в том числе в Запорожской области и Сватовском направлении в ЛНР. Было рекомендовано сделать это в морозную погоду до среды-четверга, то есть до наступления оттепели и осадков в виде дождя.

Однако ряд атак ВСУ в направлении городов Сватово и Кременная, а также попытки отбить Курдюмовку были отражены российской армией, ВСУ понесли крупные потери. В связи с этим украинское командование вынуждено было сообщить в центр принятия решений НАТО, что до наступления оттепели ВСУ не успевают развить наступательную операцию, пишет "Военное обозрение".