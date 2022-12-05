Марочко: девять мирных жителей погибли при ударе ВСУ по Алчевску

В результате обстрела Алчевска в ЛНР украинскими военными скончались девять мирных жителей, следует из заявления представителя Народной милиции республики Андрея Марочко.

По его словам, поисково-спасательные работы на территории населённого пункта ещё не завершены.

"По состоянию на 11 утра (московское время) количество жертв среди гражданского населения возросло до девяти человек", — подтвердил офицер.

Врио руководителя ЛНР Леонид Пасечник сообщил в своих соцсетях, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) уже второй день обстреливают Алчевск. Он подчеркнул: националисты нанесли удары по Донбасскому государственному техническому институту и трём общежитиям. Как пояснил Пасечник, по меньшей мере 15 человек получили ранения во время украинских атак.