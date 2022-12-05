В результате обстрела Алчевска в ЛНР украинскими военными скончались девять мирных жителей, следует из заявления представителя Народной милиции республики Андрея Марочко.
По его словам, поисково-спасательные работы на территории населённого пункта ещё не завершены.
"По состоянию на 11 утра (московское время) количество жертв среди гражданского населения возросло до девяти человек", — подтвердил офицер.
Врио руководителя ЛНР Леонид Пасечник сообщил в своих соцсетях, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) уже второй день обстреливают Алчевск. Он подчеркнул: националисты нанесли удары по Донбасскому государственному техническому институту и трём общежитиям. Как пояснил Пасечник, по меньшей мере 15 человек получили ранения во время украинских атак.
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