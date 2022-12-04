Украинские военные нанесли удары по Алчевску в ЛНР из американской РСЗО HIMARS

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Алчевск, используя американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Как сообщили эксперты из представительства республики в СЦКК, атака со стороны украинских военных началась в 07:05 по местному времени.

"Вооружённые формирования Украины выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS", — отмечается в официальном релизе.

Украинские националисты не в первый раз обстреливают Алчевск. Так, в конце октября боевики ВСУ разрушили здание гостиницы "Металлург" в этом населённом пункте, выпустив две ракеты типа M31 GMLRS из РСЗО HIMARS. Кроме того, они повредили семь многоквартирных жилых домов и продовольственный магазин.